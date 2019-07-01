蘇丹大規模示威要求民主　軍政府「血腥鎮壓」至少7死181傷

▲蘇丹民眾舉起國旗抗議。（圖／路透）

記者丁維瑀／綜合外電報導

北非國家蘇丹大量群眾30日再度走上街頭抗議，要求軍政府把政權交給公民；對此，軍方則使用催淚瓦斯並對人民開槍，試圖驅散眾多示威者。國家通訊社援引衛生部資訊指出，此次抗議過程中至少7人死亡、181人受傷。

《英國廣播公司》（BBC）報導，蘇丹前獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）1989年6月30日透過政變掌權，今年4月被軍方趕下台。此後，人民不斷要求執政的軍政府把政權交給由公民主導的政府，6月3日已有一波抗議活動，當時造成多人死亡，群眾不畏軍隊強權，30日再度上街示威。

蘇丹30日出現最大規模的抗議活動，數萬人不管隨處可見的軍隊，要求過渡軍事委員會下台，並把政權轉移給民政領導的單位。蘇丹醫師中央委員會（Central Committee of Sudan Doctors）指出，至少5人遭殺害，其中4人在恩圖曼（Omdurman）死亡，另外1人則於阿特巴拉（Atbara）被子彈打中胸口身亡。

蘇丹醫師中央委員會補充，很多人被軍方子彈打中身受重傷，病患聚集在首都以及各省的醫院。過渡軍事委員會副領導人達加洛（Mohamed Hamdan Dagalo）則表示，有些狙擊手對人民開槍，射殺「快速支援部隊」（Rapid Support Force）3名成員以及5到6位公民，「部分是臥底人員，人們想要危及進步。」

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▲蘇丹公民要求民主。（圖／路透）

《法新社》報導，安全部隊在總統府周邊以及首都卡土穆（Khartoum）3處地區使用催淚瓦斯，驅逐示威群眾；恩圖曼以及加達里夫（Gadaref）東邊小鎮也可見催淚彈痕跡。

23歲的澤恩納布（Zeinab）是其中一名抗議者，「我們來這裡，是為了替（6月3日）殉難者靜坐示威。我們想要保障自由的平民國家，想要擺脫軍事獨裁統治。」BBC專門分析蘇丹情勢的記者哈希姆（Mohanad Hashim）表示，軍方自認為可以恐嚇示威者是錯誤的想法；大規模抗議活動顯現出公眾要求民主，儘管面臨斷電、安全部隊擋在橋樑等困境，他們仍是上街示威，人數比巴席爾被趕下台時還多。

達加洛以前是巴席爾的盟友，不過他隨後轉變心意，迫使對方下台，如今他負責指揮蘇丹最知名的軍隊，被指控在6月3日利用軍人鎮壓抗議者。他表示，有心人士利用抗議活動獲取好處。