川普解禁華為　白宮經濟顧問：更多美企獲得暫時性許可

▲G20川習會，川普決定重新開放部分產品提供給華為。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普於G20高峰會期間會晤中國國家主席習近平，欣然宣布在不違反國安問題前提下，允許華為繼續向美國企業購買技術及產品。白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）30日表示，更多美國企業將能取得美國商務部發出的「暫時性許可」；對於外界提出國安問題質疑，他回答，政府面對華為會盡可能謹慎。

綜合外電報導，庫德洛接受福斯電視網（Fox）節目「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時說：「商務部長羅斯（Wilbur Ross）很有可能會敞開大門並准予新的許可。」

▼白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）為川普宣布的內容加強補充。（圖／達志影像／美聯社）

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▲華為可能靠此舉暫時得到喘息的機會。（圖／路透）

不過庫德洛強調，華為仍在美國的「實體清單」（Entity List）內。實體清單中的外國企業和個人需遵守特定的出口和技術轉移許可規定。「這不是大赦」，他說，「務部將在銷售產品普遍可得的情況下，准許一些暫時性的額外許可。」對於即將重啟的美中貿易談判，庫德洛表示，還沒有確切的時程表，談判可能會持續很長一段時間。

川普與白宮的政策大轉彎也讓國內感到錯愕，共和黨和民主黨都有不少議員們對此決定發出譴責。共和黨參議員盧比歐（Marco Rubio）就曾指出，川普同意解除對華為的制裁是犯了「災難性的錯誤」，「我們將會透過立法方式再次推動禁令，而且會以多數同意的結果通過。」

對此，庫德洛回應，「總統並沒有在國家安全問題上妥協，我們明白對華為解除禁令有著巨大的風險。」不過他說，盧比歐的憂心相當合理，川普政府也是秉持著同樣的謹慎和小心在處理華為問題。