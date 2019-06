被房仲業耽誤的藝術家　靠說謊在好萊塢找到工作

《雷神索爾3》的洛基、《奇異博士》史傳奇、《星際異攻隊2》( Guardians of the Galaxy2)的「小格魯特(Baby Groot)」和《黑豹》(Black Panther)的朵拉米拉潔侍衛隊,這些角色的造型或服裝有個共通點:都出自漫威視覺設計師安東尼弗朗西斯科( Anthony Francisco)之手。

安東尼在菲律賓出生長大,18歲隨家人移民美國,雖然喜歡畫畫、也想從事藝術相關工作,但並非科班出身,不易找到相關工作,於是去考了房仲執照。後來他痛定思痛,每天逼自己花時間練習繪畫技巧,同時去大學選修相關課程,這時他的年紀已經二十出頭了。

他最喜歡分享的故事,是某天知名特效公司Amalgamated Dynamics, Inc. (簡稱ADI)共同創辦人艾力克吉利斯(Alec Gillis)到他的學校參訪,該公司因製作《捉神弄鬼》(Death Becomes Her)而得到奧斯卡最佳視覺特效。安東尼和同學去找艾力克談話時,因太害羞而躲在一旁,艾力克主動詢問:「你是不是藝術家?有作品集嗎?」

安東尼沒有,卻謊稱不在身邊,並承諾下次要帶給艾力克看。接下來的兩週,他每天拚命畫,作品累積成冊後,自以為畫得不錯, 喜孜孜交給艾力克。不料艾力克不欣賞,反而要求看安東尼的素描本,且很喜歡他的筆記內容和概念發想過程,當場僱用他,安東尼因此踏進好萊塢。

此後十幾年,安東尼便以怪物角色設計師的身份在好萊塢接案,參與的電影包括第一代《蜘蛛人》(Spider-Man)、《MIB星際戰警2》( Men In Black II )和《受難記:最後的激情》(The Passion of the Christ)等。其他還有電玩遊戲《激戰》(Guild wars),以及交換卡牌遊戲《魔法風雲會》( Magic: The Gathering)。

