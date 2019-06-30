Google Maps帶你去「田中央」！　近百人慘困在泥濘中

▲Google Maps於2005年6月20日將覆蓋範圍從原先的英國、加拿大擴大至全球。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

許多人喜歡利用Google Maps來幫助自己尋找捷徑，希望能更快到達目的地，相信了導航，卻沒有認真注意附近路況，而將自己陷入窘境。美國科羅拉多州丹佛國際機場附近一處公路日前就出現近百人因太相信導航，而一起被困在泥田中的場景，令人啼笑皆非。

綜合外媒報導，一名女駕駛康妮（Connie Monsees）表示，當時為了趕著去機場接老公，想利用Google Maps來找一條不塞車的道路，結果導航顯示一條能從43分鐘車程縮短為23分鐘的捷徑，便想都沒想就照著導航開。沒想到，車子開沒多久就開上泥路，由於後方也出現多輛車子，只好繼續開下去，最後竟將大家帶到了「田中央」！

康妮表示，當時有數十輛車子，近百人下車後一起看著空曠的田中央發愣，不知該如何是好。對此，Google也做出回應，導航一定會盡力提供最佳方向，但天氣等不可預見的情況太多，像是這次導航的路線非私人道路，只是因科羅拉多州的連日大雨，才出現問題，希望所有駕駛能夠專注開車，才能做出最佳判斷。