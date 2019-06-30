G20川習會美國態度大軟化　彭博：其實川普更關心做生意

▲G20川習會後，中美都做出大讓步。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

川普在G20川習會後決定暫緩對中國加徵關稅、重啟貿易談判。外媒認為比起冷戰，川普更在意能否繼續做生意，他願意隨時調整政策走向，只為了賣更多商品到中國，賺取更多利益。

據《彭博社》報導，川普在G20上表示「我很樂見美國的企業能賣東西給其他國家」，與其花心思在文明衝突的議題上，他更關心美國是否能向中國出售產品，這種商業思維決定了中美關係日後的走向，但也引發不少美國鷹派的不滿。

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▲川普的商業思維會決定兩國日後走向。（圖／路透社）



川普會面後決定要放寬華為禁令，事實上，他也坦言自己特別關心國內科技業，怕他們受到華為禁令的影響，因此能和中國能達成貿易上的共識是件好事，他甚至在會談結束後表示，「我認為美中有可能成為戰略合作夥伴」。美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）中國專家甘思德（Scott Kennedy）指出，G20會談的結果對市場而言十分樂觀，「但並沒有解決更深層的分歧」。

雖然雙方看似已做出很大讓步，但川普強調仍需要時間來考慮把華為移除黑名單，會談結果也「不等於之後一定會有協議」。

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