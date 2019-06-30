菲律賓軍營遭自殺炸彈攻擊釀8死…ISIS宣稱犯案　馬尼拉進入全面警戒

▲菲律賓軍營遭自殺炸彈攻擊。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

菲律賓西南部蘇祿省（Sulu）一處軍營在28日遭到自殺炸彈攻擊，造成8人死亡。ISIS宣稱是由關係組織發動這場攻擊，菲律賓軍方也證實，恐怖組織「阿布沙耶夫」（Abu Sayyaf）可能是幕後主使者。目前民答那峨島（Mindanao）已經發布紅色警戒，首都馬尼拉都會去也進入最高等級的「全面警戒」狀態。

這起意外造成8人死亡，其中3名為菲國陸軍，還有另外2名士兵和10名平民受傷。參謀長馬德里加爾（Benjamin Madrigal Jr.）在聲明中指出，這次襲擊不僅傷害了軍人，也傷害了爆炸現場的平民，「這些軍人沒有白白犧牲，他們阻止炸彈客進入軍營，拯救了許多生命。」另外一名炸彈客則在闖入軍隊宿舍前被制伏。

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▲ISIS已坦承犯案。（圖／路透）



菲律賓首都區警長艾里薩（Guillermo Eleazar）表示，儘管馬尼拉並沒有偵測到可能的攻擊，但已經把首都全區列入最高警戒範圍，「這是阻止非法、恐怖主義行動做有效的措施。」軍方也證實，ISIS宣稱是由旗下組織發動這波攻擊，但軍方也不排除「阿布沙耶夫」就是幕後主使。

年初時，蘇祿省天主教霍洛大教堂（Jolo cathedral）才發生連環爆炸，共造成至少27人死亡，其中7人是軍警，另20人是望彌撒信徒，另有77人受輕重傷。當時外界推測，可能是穆斯林武裝份子不滿公投結果而報復。菲律賓和平、暴力暨恐怖主義研究所（PIPVTR）主席班樂義（Rommel Banlaoi）也警告，ISIS在菲律賓支持度有升高跡象，「菲律賓已成為伊斯蘭極端分子的替代基地。」