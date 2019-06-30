川普踏上北韓領土「感覺很棒」！　開金口邀金正恩出訪白宮

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

美國總統川普今（30日）下午與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）握手會面，並跨越38度軍事分界線踏上北韓領土，隨後與金正恩進入板門店南韓一側「自由之家」，並在媒體面前發表公開談話。川普提到，他非常榮幸成為首位跨越分界線來到北韓的美國總統，走完這段極具歷史意義的路程，感覺很棒。

綜合美聯社等外媒報導，川普與金正恩此次會面是繼越南河內峰會後以來的首次見面，2人在南北韓分界線兩側進行簡短問候並握手後，川普隨即跨越分界線踏上北韓領土，寫下歷史性一刻。

根據川普的說法，當時他與金正恩分別站在分界線兩側時，川普在沒有事先說好的情況下提問「你想讓我跨越這條線嗎」，接著金正恩便回覆「我很榮幸」，他隨即跨越分界線踏上北韓領土。談及此次會面，金正恩稍早也稱讚川普跨越分界線，強調這是個勇敢、堅定的行動，「這也意味著我們希望結束過去的不愉快。」

在川普、金正恩會面後，隨即展開約50分鐘的閉門會議。根據川普的說法，雙方已在無核化協商方面取得共識，籌備工作會在未來2至3個星期內展開。此外，川普也再度強調，隨時歡迎金正恩出訪美國白宮。

▼ 美國總統川普與北韓領導人金正恩三度會面。（圖／路透）

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