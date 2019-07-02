這玩具玩不起！男孩把大蟒蛇當「咖啡杯」　網驚：牠應該剛吃飽

▲男孩勇敢地把蛇當玩具。（圖／翻攝自Instagram／reptiletube）



國際中心／綜合報導

每個人小時候或許都曾對寵物感興趣，有可能拜託爸爸媽媽讓你養小狗、小貓，或者是養條魚也可以，不過卻有小孩愛上了「更具危險性」的寵物，那就是全身冰涼又滑溜溜的「蟒蛇」。Instagram帳號「爬蟲動物」（@reptiletube）上傳了一段影片，只見一個小男孩似乎愛上一條比他大十幾倍的蟒蛇，開心地在牠身上爬上爬下，還笑得非常開心，看得讓人膽戰心驚。

影片中一個約兩三歲大的男孩，慢慢向一條大蟒蛇走去，接著開心地抱著蛇的頭，儘管這條蛇似乎不這麼情願，但也任由男孩環抱。後來這個小男孩更直接把蟒蛇當「咖啡杯」，直接坐在捲起的蟒蛇身上，蟒蛇一動，男孩便滾到地上，但他依舊玩得非常投入，轉個身繼續爬到蛇身上，只能說這個孩子的玩具不是人人玩得起。

網友也紛紛對這段影片表示，「天哪這條蛇可以一口把男孩吞下」、「爸媽在哪！這也太恐怖了吧」、「把這當玩具也太蠢」、「蠻有趣的，畢竟狗咬人的機率比蛇還要高很多」。不過也有人認為，從身形推斷，這隻蟒蛇應該剛吃飽，所以完全不會攻擊男孩。