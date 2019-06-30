澳洲學生「寫文記錄北韓生活」失蹤　臉書帳號突恢復使用

▲希格立。（圖／翻攝自推特／Alek Sigley）

國際中心／綜合報導

澳洲29歲男學生希格立（Alek Sigley）原本在北韓金日成綜合大學讀書，還經營一家小型旅遊公司，他近日卻在北韓失蹤，他的臉書頁面原本被家人關閉，卻於29日短暫恢復。澳洲總理莫里森（Scott Morrison）29日在日本大阪G20峰會期間表示，他已聯繫希格立的家人，其他領導人則提供幫助，試圖找到男子蹤跡。

《衛報》報導，莫里森表示，澳洲當局還在釐清幾天前在北韓失蹤的希格立發生什麼事情，至於出席G20峰會的其他領導人則試圖協助找出男學生下落。希格立最後與家人聯絡的時間是25日，他的臉書頁面起初被關閉，不過29日又短暫出現，他的推特帳號則一直都可以查詢到，許多網友留下鼓勵訊息。

希格立原本在平壤金日成綜合大學攻讀韓國文學碩士學位，同時經營一家小型旅遊公司，專門提供到北韓讀書的資訊。他定期在部落客、社群媒體發文，內容涵蓋北韓的食品、時尚與其他不為人知的事物。

專家們表示，美國總統川普今（30）日訪問南北韓非軍事區（DMZ）以前，希格立可能已被噤聲。有媒體詢問莫里森，川普抵達DMZ時是否會提出相關問題，莫里森則回答他不會讓男學生的問題與其他議程一起討論。

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▲美國總統川普與北韓領導人金正恩今（30）日在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）。



莫里森表示將會與所有人合作，確保希格立的安全，最好的方式就是用安靜、有效率的方式與夥伴攜手。事實上，北韓對待外國公民的方式向來具有爭議，美國大學生溫畢爾（Otto Warmbier）2017年在家中死亡，此前他到訪北韓觀光並被關押，隨後釋放時已成為植物人狀態。