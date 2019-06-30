不斷更新／川普車隊抵達DMZ　稍後將與金正恩短暫握手會面

▲川文會後記者會。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普及南韓總統文在寅今（30）日稍早在青瓦台的進行小型會談與擴大會談兼工作午餐，會後直接前往板門店非軍事區（DMZ）與金正恩會晤。

13：42

目前川普所搭乘的車隊已抵達板門店非軍事區（DMZ）最北端的Ouellette哨所瞭望台。

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▲川普專機自空軍基地起飛前往板門店。（圖／路透）



12：40

文川會記者會結束，川普與文在寅離開青瓦台，前往空軍基地搭機至板門店非軍事區（DMZ）。

直升機會在聯合國軍設於朝鮮半島上的柏尼法斯營（Camp Bonifas）降落，位在南北韓非軍事區南部邊界以南後方400公尺處，下機後開車前往板門店共同警備區。

▲記者會後川普將啟程前往板門店。（圖／路透）

川普在會談後的記者會上表示，非常期待能在DMZ見到金正恩，「我們已經建立了非常好的關係，我們相互理解，我相信他理解我，我想我也許能理解他，有時這能帶來非常好的事情。」

川普指出，自越南會面之後就沒有與金正恩見面，此行就是很簡單的握手、說聲嗨，問幾個問題等，「對於這一切我都不急著處理，不管是對於北韓或是伊朗問題都不急，因為越急就越做不好，另外到板門店，我要看看在那邊駐紮的美軍」。對於記者提問，和金正恩見面是否將會是無核化的其中一個步驟，川普回應「絕對是其中的進程之一」。