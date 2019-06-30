川文記者會宣布見金正恩　文在寅：川普才是朝鮮半島和平進程主角

▲ 川普與文在寅於青瓦台合影。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

美國總統川普及南韓總統文在寅稍早結束在青瓦台的二場會談及工作午餐，約當地時間下午1時10分（台灣時間中午12時10分）召開共同記者會。二位元首都分別證實，他們稍後將一同北上非軍事區（DMZ），與北韓領導人金正恩簡短會面；記者會約在30分鐘後結束。

文在寅首先歡迎川普到訪並表示，「今日川普所在的朝鮮半島是全球最受關注的土地。簽訂韓戰《停戰協定》的66年後，北韓與美國將在板門店見面。美國及北韓元首將首度在分裂的象徵、板門店面對面，為和平而握手。南北韓將因此確認邁向和平，且全世界都將向川普總統及金委員長獻上應援的掌聲。」

他提到，「持續的對話是達到朝鮮半島完全無核化唯一的方法。今日川普總統和我達成兩國對無核化一致的立場和統一的目標——同步履行朝鮮半島完全無核化及新加坡協議非常重要。透過川普總統訪韓再度確認韓美共同目標及戰略，相當令人高興及踏實。」他強調，「川普總統才是朝鮮半島和平進程的主角、朝鮮半島的和平推手。」

川普則表示，他不會講得太久，「因為我們要上去DMZ，在邊境與金正恩見面。」針對與金正恩會面的決定，川普說明，他在出席日本大阪20國集團（G20）峰會時便決定，一定要順道前往南韓見文在寅，「於是我想到，既然來了這裡，何不見見金正恩呢？我一提議，很快就得到回應。」

針對朝鮮半島事務，川普坦言，「一開始我相當憤怒，對於北韓領導人金正恩所做的一切感到無法諒解，但自從在G20會後，與許多國家元首會面、傾聽，我答應過文在寅，一切都會順利，所以我現在在這邊，等會即將到板門店跟金正恩會面。」

他提到，近期美國與北韓間的關係改善許多，「韓戰陣亡美軍和人質被送返，沒有核試，也沒有飛彈，大家都很清楚。就連金正恩也覺得，現在的情況好了很多。據我所知，歐巴馬很想跟他見面，但沒能做到。我和金正恩之間有某種化學反應，但我不會太急躁，對伊朗也是，因為太急不會有好事。」

川普指出，未來還有很長一段路要走，他並不著急，而且他很久以前就計畫要前往DMZ，單純與金正恩握手並打個招呼。自從川金二會後，他與金正恩就沒有見面，「我們實際在越南展開很棒的會議，我們在新加坡舉行很棒的會議。」

文在寅接受記者提問時則回應，「我也受邀前往板門店，但今天對話的焦點是北韓與美國，南北韓間的對話將待下次進行。此外，川金三會召開的時間全看今天會面的結果。如我此前所說，完全廢棄寧邊核設施將成為北韓實質無核化的入口，屆時國際社會就會開始商議放寬經濟制裁。」