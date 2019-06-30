川習談完「處理朝鮮半島」　中美朝3元首利益角力…貿易戰背後藏更大計謀

▲中美雙邊會談舉世關注。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

隨著G20落幕，美國總統川普29日晚間從大阪直飛南韓首爾，準備下一輪訪問行程與南韓總統文在寅見面。然而存在在中國、美國、朝鮮三方中的角力關係，存在著不僅僅是無核問題，其中也包括政治、國力支持的利益問題。根據外媒分析，此番的川習會除了外界所關注的華為、中美貿易戰等問題外，中美關係的進展也可能是南北韓最關切的議題。

綜合外媒報導，自從川金二會在越南河內破局後，金正恩回到北韓隨即再度試射導彈，引發南韓方面緊張關切，而最令美國進退兩難的狀況，就是中國雖口頭上提到試射並非明智之舉，但也未大力抨擊北韓，甚至被外界解讀為「無聲的支持」金正恩持續研發核武、導彈。

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▲川普30日與文在寅見面。（圖／翻攝自青瓦台）

根據《CNN》分析，川普或許理解到得到中國同意「向北韓施壓」的力量，遠大於美朝對槓的狀態，因此在川習會的談判中，可能以北韓議題換取減少對中國制裁以及減少關稅，但這其中間牽扯相當複雜，加上G20結束後，川普即飛往南韓，更提出願意在板門店與金正恩會面，提高了這樣的推測。

但站在南韓的角度，南韓總統文在寅所擔憂的是可能遭到「邊緣化」，因中美雙邊會談若如川普所言「比預料中的好」，但卻又沒有提到過多的細節，難保當中美站在同陣線時，南韓的利益可能被犧牲。在中美朝三方角力中，加上南韓，各自都有自己想要的利益，也難怪川普不斷提到將必須有「進一步的協議」來平衡解決問題。