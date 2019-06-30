台裔楊安澤民主黨辯論「發言僅4次」沒插話　推特狂吸10萬粉絲

▲楊安澤。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國2020總統大選競爭日益激烈，民主黨26、27日於佛州邁阿密舉行首場參選人辯論；其中父母都來自台灣的企業家楊安澤（Andrew Yang）27日僅發言4次，隨後數小時內，他的推特竟有超過10萬名新粉絲追蹤。他在辯論時提到，若他當選總統，首要任務就是修復與中國的關係，貿易戰並不是正確作法。

《紐約郵報》報導，辯論會結束後，楊安澤在推特吸粉的能力遠勝其他參選人；這位鮮為人知的科技企業家當時只發言4次，而且從沒插嘴，他隨後卻吸引10萬名以上的新粉絲，回到25日，他當時在推特只有約33萬人追蹤，直到在全國觀眾前亮相後，他的人氣瞬間高升。

加州聯邦女參議員賀錦麗（Kamala Harris）在辯論期間表現亮眼，隨後獲得約7萬名新粉絲，不過若比較她原本所擁有的270萬追蹤數，粉絲數只成長2.6％。接下來吸粉較多的則是前住房與城市發展部長卡斯洛（Julian Castro），他以西班牙語主張親移民政策，幫助他增加約5.5萬名粉絲。

民主黨戰略家布魯斯（Bruce Gyory）表示，透過社群媒體產生的網路聲量能帶來真正的影響力，「這是那種歐巴馬（Barack Obama）2008年的早期能量，還有桑德斯（Bernie Sanders）2016年擁有的，幫助他們在初選做得更好。」

佛蒙特州參議員桑德斯至今在推特擁有935萬粉絲，比其他競爭對手都多，然而，27日辯論會結束後，他只獲得1.9萬名新粉絲。這可能代表他的吸引力已達到巔峰。

44歲的楊安澤主要競選訴求是提高每位美國成年人的基本收入，他先前則告訴英國廣播公司（BBC），中美貿易戰對任何人沒有益處，只是傷害兩國工人、企業的利益。不過，許多觀眾倒是把注意力放在他辯論期間沒打領帶。