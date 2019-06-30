快訊／川普跨38度分界線！美總統踏北韓領土第一人　與金正恩握手15秒

▲美國總統川普與北韓領導人金正恩在南北韓非軍事區（DMZ）會面。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

美國總統川普今造訪板門店南北韓非軍事區（DMZ），稍早南韓總統文在寅證實，川普將與北韓領導人金正恩會面握手。川普稍早已抵達南北韓軍事警備區（JSA），根據外媒最新畫面，他露出滿臉笑臉與金正恩握手15秒，這也是繼越南河內峰會之後，2人時隔4個月面對面相會，並在南韓一側自由之家坐下來面對面發表談話。

根據外媒最新消息，川普先是與金正恩握手後，接著跨越38度分界線到北韓領土，接著2人跨越38度線回到南韓領土。川金2人見面簡短寒暄後，與文在寅在南韓一側自由之家前面進行數分鐘談話，隨後進入自由之家進行面對面會談。

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▲ 川普以及金正恩在南韓一側自由之家見面。（圖／美聯社直播）

在面對面的會談中，金正恩表示，川普的提議見面讓他嚇了一跳，但今天的會晤將對未來產生積極影響，可以利用雙邊這麼棒的關係，來創造更好的未來。而川普則提到，「我很驕傲可以越過那條線，我已經準備好了，是歷史性的一刻，我很榮幸，也很開心。」

金正恩稍早表示，感謝川普與眾不同的果斷，「成為首位踏上我們土地的美國總統」。根據CNN報導，川普稍早邀請金正恩拜訪華府白宮。

文在寅稍早指出，川金此次會面將會決定美國、北韓雙方未來正式會面的時間；此外，文在寅也提到，雖然他也會前往非軍事區，但他與金正恩之間的對話之後才會進行。CNN記者分析，川普想要重置美國、北韓之間的關係，並視此為朝鮮半島無核化的一大動力。

▲ 美國總統川普及南韓總統文在寅稍早視察南北韓非軍事區哨所。（圖／路透）

根據中央日報今早獨家報導，消息人士指出，北韓希望和川普在板門店北韓一側的統一閣見面，因此川普將跨越軍事分界線，踏上北韓領土並前往統一閣。

此外，美國智庫國家利益中心（Center for the National Interest）韓國研究高階主任卡茲亞尼斯（Harry J. Kazianis）稍早也預測，川普與金正恩肯定會在媒體鏡頭前面握手，但這次會有歷史性的轉折，「川普會短暫踏入北韓，在那邊與金正恩握手，成為第一位踏上北韓領土的美國總統」，改善雙邊關係。

▲ 川普與文在寅稍早舉行聯合記者會。（圖／路透）

事實上，這次川金可能會面的機率極高，除了川普在推特釋出會面善意、北韓方面回應「很有趣」之外，負責處理北韓一側非軍事區的高麗旅行社（Koryo Tours）早在上午就已宣布，遊客無法進入非軍事區。

時間拉回周日上午，川普在南韓首爾出席與商界領袖們的早餐會時就已提到，他與金正恩的關係非常好，就算是只有握手也還行，因為握手代表的意義很多，「我會很樂意打招呼，就算（見面）時間非常短。」此外，他與文在寅的聯合記者會上也提到，他和金正恩都很想見到對方，各方都在努力安排。