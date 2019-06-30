歐洲45.9度至少8人熱死！　熱地獄主因曝光「以後每隔1年就會發生」

▲歐洲人都跑到海邊玩水降溫。（圖／路透社）



實習記者黃可昀／綜合報導

歐洲這幾天溫度飆到45.9度，創下1977年以後的新紀錄，異常高溫造成鐵軌變形、森林大火、班機停飛、學校停課等等問題，甚至各地都傳出有人「熱死」的案例。世界天氣歸因聯盟（WWA）一項報告指出，依照目前的趨勢來看，到2040年以前，歐洲可能每隔1年就會發生一次嚴重熱浪，到2100年時氣溫更會上升3到5度。

據BBC報導，歐洲上空的高氣壓會吸收非洲北部、葡萄牙及西班牙的熱空氣，當溫度與濕度提高時，就會產生「熱浪」，在這種情況下會引來撒哈拉沙漠的極熱空氣，導致高溫情形更加顯著。英國氣象辦公室的氣候專家麥奇（Grahame Madge）表示，雖然熱浪屬於自然現象，但在全球暖化影響下，「熱浪變得比以往頻繁且劇烈」，相較於工業化以前，全球均溫已經上升了1度。

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▲亞洲遊客到歐洲玩都熱到受不了。（圖／路透社）



報導指出，現今普遍對於熱浪的定義為，在不該炎熱的時期，氣溫卻比平時平均最高溫提升5度以上，而且至少持續3天，這種反常的情形就會被視為熱浪來襲。 歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）的修森（Timothy Hewson）表示，人類活動提高、建築物與道路大量增加、大城市的發達等等都會導致氣候更加極端，「歐洲現在的情況和2015年熱浪襲擊時非常類似」。

人類的體溫如果升高到40度以上就可能中暑，會出現流汗、呼吸困難、意識不清甚至器官衰竭。歐洲這波熱浪至今已造成至少8人喪命，包括法國4人、義大利2人以及西班牙2人。

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