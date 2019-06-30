史上第一人！川普有望首度踏上北韓領土　CNN：金正恩不care

▲ 文在寅29日晚間設宴招待川普。（圖／青瓦台）

國際中心／綜合報導

正出訪南韓的美國總統川普（Donald Trump）今（30日）早與南韓總統文在寅進行元首會談，預計下午一同前往非軍事區（DMZ），是否會趁機與北韓領導人金正恩會面格外受到關注。若川普跨越軍事分界線、成為史上首位踏上北韓領土的在任美國總統，不僅將在歷史留名，金正恩也將獲得大量曝光。

川普29日在推特上寫道，「在包括我與中國國家主席習近平的會面等非常重要的會議以後，我將離開日本、前往南韓（與文在寅總統會面）。如果北韓領導人金正恩看到了，我就會在邊界或非軍事區與他會面，單純和他握手打招呼（？）！」

CNN指出，儘管川普努力使可能與金正恩會面一事看來像是偶然，實際上卻是經過精心策劃的。事實上，川普出訪南韓期間將到訪戒備森嚴的DMZ早就是公開的秘密，唯出於維安問題，此計畫還不能公開討論。

川普在日本大阪20國集團（G20）峰會時表示，「我所做的都是為了試探他是否願意見面。如果金委員長想見面，我就會在邊境。我們似乎相處得很好。這是好事，不是壞事。」川普也補充，他想要的只是「簡短的問候」。

川普對此次會面一直語帶保留，與此前在新加坡及越南的峰會形成強烈對比。前二次「川金會」都聲勢浩大，但沒有取得有意義的成果。川普提議與金正恩攜手踏上的北韓領土是1950年代韓戰中美軍的葬身之地，儘管金正恩2018年6月承諾將送返美軍遺骸，挖掘工作現已陷入停滯。

川普前一次到訪南韓時便有意到訪DMZ，無奈天氣狀況不佳，沒能成行，沒想到金正恩在這段期間內逐漸打破過去與世隔絕的狀況。北韓與美國間的對話進度緩慢之際，金正恩也與俄羅斯總統普丁及習近平會晤。

CNN指出，金正恩及平壤當局逐漸被拉離美國潛在的影響力範圍，而這正是普丁和習近平所希望的；金正恩越來越沒有理由聽從川普的要求，使川普踏上北韓領土一事變得更加「可笑」。川普提到，「我們會見彼此2分鐘。那就是我們能做的，但沒關係。」CNN分析，不論川普此行是否成事，金正恩都不會在意。