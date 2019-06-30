貿易談判「重質不重速」　不降中國產品現有關稅…川普：我不趕時間

▲29日川習會達成多項共識。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

美國總統川普30日上午在推特上表示，與中國國家主席習近平進行了一場很棒的會談，甚至遠遠超過原先的預期，「雙方都同意重啟貿易磋商，這期間美國也不會再加徵關稅。」但川普也強調，不會降低目前中國進口產品的關稅。

川普指出，中國已經同意在談判期間，開始向美國農民購買大量的農產品，且為了回應習近平跟美國科技公司的要求，已同意華為繼續向美國企業購買不影響美國國家安全的產品，「最重要的是，我們再次開始與中國談判，因為我們兩國的關係非常好。」川普也表示，談判的質量遠比速度重要，「我不趕時間，目前狀況看起來非常好，我也不會降低目前中國進口商品的關稅。」

29日川普與習進平在大阪G20高峰會上進行會談，會後雙方達成部分共識，包含美方不會再額外對大數量的中國產品加稅、中國會向美國農民購買大量的食品與農產品、美國將繼續奉行一個中國政策、允許華為在美國購買零件、保持兩國在朝鮮半島上的溝通、樂意讓更多中國學生留美。

川普結束大阪行程後，已啟程前往南韓，30日的行程包含與南韓總統文在寅單獨會談、對美軍部隊發表談話，並造訪板門店非軍事區（DMZ）。有記者詢問是否會與金正恩見面，他回答雙方正在溝通此事，若金正恩接受川普邀約，3人可能在南北韓邊境舉行三邊會談。