印度圍牆坍塌壓毀鐵皮屋　15人睡夢中遭活埋死亡

▲連牆帶車壓毀臨時搭建的鐵皮屋。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合外電報導

印度馬哈拉什特拉省（Maharashtra）浦那市發生一起擋土牆坍塌的意外，壓垮牆壁周圍臨時搭建的鐵皮屋，造成15人死亡。鐵皮屋內住著在附近工地工作的勞工家庭，警方推斷因為連日大雨，加上工地開挖導致附近土壤鬆動，才讓擋土牆倒塌。目前擋土牆以及工地的建商、工地工程師與勞工承包商都被以過失殺人罪起訴。

浦那市（Pune）已經連兩日降下豪大雨，沒想到29日凌晨，一處社區的6公尺高的擋土牆突然倒塌，壓毀圍牆周圍臨時搭建的鐵皮屋，屋內的居民在睡夢中直接被土石掩埋，停在社區內的車輛一併被壓下，增加了救援的困難與死傷程度。

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▲意外共造成15人死亡。（圖／路透）



當地警方表示，住在鐵皮屋內的家庭，大部分是來自印度北方的勞工，他們正在附近進行土地開發的工程，據了解，目前確定至少有15人死亡，包含4名女性與2名兒童，還有2人住院治療中。

諷刺的是，社區委員會今年2月才向開發商投訴，他們認為擋土牆的結構不夠穩固，附近的工地不斷向下挖掘，可能讓土石鬆動，要求建商加強擋土橋，但建商並無任何作為。浦那警局發言人表示，將會徹底調查坍塌原因，「不會該負責的人是誰，我們都會堅持採取行動。」目前建商、工地工程師與勞工承包商等8人已經被以過失殺人罪起訴。