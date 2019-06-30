80名專家連署寫信給川普「別與中國為敵」：美國助長關係惡化

▲「川習會」29日落幕，雙方同意重啟貿易談判。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

熟悉亞洲情勢的80名專家打算向美國總統川普發布一封連署信，《路透》29日掌握信件草稿，內容呼籲川普重新考慮「把中國當敵人」的政策，此舉可能損害美國利益與全球經濟。簽署者則包括美國務院前代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）、前美國駐北京大使芮效儉（J. Stapleton Roy）等人。

80名專家包含美國外交官、軍事人員等，都希望川普重新審視與中國為敵的政策。目前還不清楚這封信的最終版本何時發布，草稿封面提及正在徵求更多簽名，正式版本則會提交給具有聲望的報紙；信件旨在向川普與美國會發聲，「雖然我們對於北京近期行為深感不安，我們也相信，美國諸多行動都助長關係迅速惡化。」

信中寫道，美方致力把中國視為敵人，讓它從世界經濟中脫鉤，此舉會傷害美國的國際地位與聲譽，也侵蝕所有國家的經濟利益，「美國害怕北京會取代美國成為世界領袖，這誇大了。」在去年的美國國家安全戰略中，川普政府聲稱中國為競爭對手，目標是取代美國並成為卓越的全球大國。

川普與中國國家主席習近平29日在日本大阪G20峰會期間會晤。《新華社》報導，美國不對中國徵收新關稅，雙方同意重啟談判。川普隨後召開記者會表示，他允許美企業繼續向中國科技巨頭華為（Huawei）販售產品。

信件草稿列出7項訴求，內容指出，中國政府加大對私營企業的壓力與控制，未能履行貿易承諾，同時控管國外意見與發展攻擊性的外交策略，對於其他國家來說是嚴峻挑戰；然而，美國現階段的反應卻帶來反效果，把中國視為國安威脅，會削弱北京溫和派的影響力，他們知道與西方合作符合中國的利益。

草稿寫道，由於盟友不願把中國當成經濟、外交上的敵人，美國也可能孤立自己。因此，專家呼籲制訂一項新政策，美國與盟友合作，藉由以防禦為主的策略來遏制中國的軍事侵略，「美國也該與盟友、夥伴攜手，建造更開放與繁榮的國家，讓中國有機會參與。」

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