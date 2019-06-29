金曲・時尚／女歌手不甩最貴珠寶　孫燕姿只戴傳奇設計

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▲孫燕姿表演時講求自在，只戴Tiffany Schlumberger 耳環上陣。（圖／台視、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

不像金馬獎的電影明星們，總是頂級珠寶戴好戴滿，出席第30屆金曲獎的女歌手們，在珠寶穿搭上更顯自由、更有個性，即使沒有鑲滿bling bling的鑽石或彩色寶石，只要金屬線條夠有趣、具畫龍點睛效果就是好選擇。穿過膝長靴帥氣登場表演的孫燕姿就是一例，只戴Tiffany & Co.傳奇設計師Schlumberger 耳環就上陣。

▲蔡依林拿下年度歌曲獎戴寶格麗Serpenti Eyes On Me系列祖母綠鑽石手環，2,333,000元。（圖／台視、品牌提供）

寶格麗代言人蔡依林也不走最貴氣路線，完全依服裝特色選搭珠寶，奪得年度歌曲獎戴Serpenti Eyes On Me系列祖母綠鑽石手環彰顯天后氣勢；奪得最佳國語專輯獎的韓國華僑孫盛希，走紅毯與領獎時都戴伯爵Possession系列珠寶，俐落線條很襯年輕的她。

▲孫盛希（上）戴疊戴多個伯爵Possession系列手環走紅毯，此為玫瑰金紅玉髓鑲鑽手環379,000元起。（圖／攝影中心、品牌提供）



入圍最佳新人的Karencici林愷倫登金曲獎紅毯辣度破表，如何表現搖滾味？戴Tiffany HardWear系列與T系列就對了；而首度挑起金曲主持大樑的Lulu，換穿伯爵、寶格麗、TASAKI等多套珠寶，把握絕對不能老氣的原則，很成功！

▲入圍最佳新人的Karencici辣度破表搭配Tiffany珠寶（上），主持人Lulu佩戴TASAKI珍珠。（圖／攝影中心、品牌提供）