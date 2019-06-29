金曲・時尚／S.H.E花瓣上合體　Hebe默默性感「胸前兩塊布靠一個點相連」

▲S.H.E擔任金曲30表演嘉賓，合唱《十七》感動人。（圖／台視提供）



記者張妤瑄／台北報導

第30屆金曲獎頒獎典禮在今晚（6／29）正式舉行，場內表演比場外紅毯更有看頭，女子天團S.H.E在值得紀念的金曲30上演唱《十七》，更有隨著時間淬煉成長的象徵意義，讓人聽得熱淚盈眶。三人今天的表演禮服也展現各自不同的個性，Selina穿豹紋洋裝意外展現野性美感，Hebe穿飄逸彩色禮服有仙又性感，Ella則穿紅西裝展現女力氣勢。

請繼續往下閱讀...

▲三人站在花瓣上合體演唱。（圖／台視提供）



Selina穿法國精品ROCHAS春夏豹紋洋裝，雖然圖騰相當野性，但澎袖、A字裙襬的設計又不失甜美氣息，搭配Selina個人特色，算是不謀而合。且她在髮型上採用貼頭蜈蚣辮，既能呼應野性美又能流露俏皮感。

Hebe個性古怪，偶爾帶點不食人間煙火的氣質，讓她特別適合Iris van Herpen這套顏色粉嫩的百褶漸層禮服，但仔細一看胸前兩塊布料僅有一個點連接，深V露肚轉過身來還大露背，默默展現極致性感。

▲Hebe的彩色漸層禮服雖然仙氣，但默默非常性感。（圖／台視提供、翻攝官網）



►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

Ella從剛出道的「小男孩」風格變成如今的嫵媚媽媽，經過時間找到陽剛氣與柔美味的絕佳平衡點，今晚選穿Mugler紅色西裝表現女力，輪廓上無疑是展現女人「強勢」作風的款式，但腰部縮腰與綁帶的設計，抓出曲線更是加強女人味的重點。

▲S.H.E三人的服裝風格各異，但都很符合每個人不同的個性。（圖／台視提供）