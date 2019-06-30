金曲・星光／A-Lin、艾怡良、戴佩妮拚場「上半身」　氣勢十足

▲金曲頒獎典禮內的禮服也很夠看。（圖／台視提供）

記者蔡惠如／綜合報導

入圍金曲獎最佳國語女歌手獎項的A-Lin，今年上台擔任頒獎人，身穿黑色立體結構禮服，深V剪裁「若隱若現」展性感，剛剛獲得最佳作曲人獎的艾怡良則以藍金蝴蝶結魚尾禮服呈現氣勢，金曲歌后戴佩妮則以紅色立體斜領，搭配一襲兩截式褲裝時尚登場頒獎。

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A-Lin與艾怡良典禮穿的立體禮服，均來自LinLi Boutique獨家代理的西班牙高訂品牌Olimpia Sanchis，A-Lin胸前深Ｖ網紗設計性感有餘，雙肩的戲劇化立體幾何剪裁別具特色和氣勢，讓人眼睛一亮。

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▲A-Lin搭配總價超過4248萬元的CHAUMET珠寶，貴氣十足。（圖／品牌提供、翻攝品牌官網）

艾怡良的藍色魚尾禮服不但呈現佼好身段，帶點氣質的風情，讓她在上台領獎時魅力四射，Olimpia Sanchis品牌特色為善於運用飽和搶眼色系，加上簡潔俐落的剪裁製造視覺亮點，布蕾克·萊芙莉、史嘉蕾·喬韓森等都有穿該品牌亮相。

▲艾怡良上台頒獎。（圖／台視提供、翻攝品牌官網）

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而戴佩妮的兩截式褲裝有點帥氣，加上搶眼的紅色斜肩立體上身設計頗受好評，網友表示：「穿得好美，看起來好年輕」、「很有態度，頭髮也很好看」。

▲戴佩妮兩截式禮服很受好評。（圖／台視提供）