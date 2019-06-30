G20圓滿閉幕　川普：不退出美日安保條約，但該修訂

▲川普強調不會退出美日安保條約，但一定要修訂。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

日前傳出美國總統川普考慮退出「美日安保條約」的消息，後來日本政府直接求證川普否認，不過也讓是否討論「美日安保條約」成為G20的關注焦點之一。川普在G20會後強調，完全沒打算要退出美日安保條約，但不公平的部份一樣要修訂。

20國集團（G20）峰會在今日落幕，川普會後在大阪市舉行記者會，提及是否退出美日安保條約時，再次強調完全沒打算要退出，但該條約對美國並不公平，如果日本遭受攻擊，美國會協助作戰，但如果美國遭人攻擊，日方卻不會參與，已表達希望修訂條約的想法。

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▲由於美日安保條約的議題，川普和安倍晉三在G20的互動特別引人注目。（圖／路透）

根據1960年簽署的美日安保條約，雙方同意需共同承擔維持和發展抵抗軍事攻擊能力的義務，日方也根據條約必須提供基地給美軍，不過因為日本憲法禁止維持陸、海、空軍，因此無法使用武力來解決國際爭端，除非美國在日本領土外遭到攻擊，才不受憲法的限制。

由於美日安保條約的討論，川普和日本首相安倍晉三在G20的互動也特別引人注目，兩人在會面過程中，安倍晉三特地交給川普一份標題寫著「日本投資最新名單」（Japanese Investment Update）的文件，列出日本近期在美國的種種投資案，試圖增加川普對兩國在貿易和軍事合作的信任。