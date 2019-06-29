G20尬聊！川普當面讚俄羅斯「沒有假新聞」　普丁回：呵呵

▲川普與普丁在大阪G20場邊會晤。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

二十國集團（G20）大阪峰會正式閉幕，各國領導人之間的互動也成為此次外界關注的焦點。其中，美國總統川普和俄羅斯總統普丁見面時，媒體捕捉到一段有趣畫面，只見川普笑著對普丁說，「你們一定沒有假新聞問題」，普丁表情略顯尷尬，簡短用英文回應，「有的，我們也有」。

川普28日下午在大阪與普丁舉行場邊會談，會前短暫開放媒體採放。在等候現場記者進入房間的空檔時間，有媒體捕捉到川普對普丁說，「假新聞，你們俄國沒有這種問題。我們有，你們沒有。」普丁聽聞後，用英文回應川普說，「有的，有的。我們也有，一樣的」，之後尷尬地笑了幾聲。

除此之外，在採訪時間結束前，川普還在現場媒體的要求下，當著川普的面提到「希望俄羅斯不要介入美國選舉」。川普又伸出手，反覆在普丁面前搖晃食指說，「不要介入選舉阿」。普丁則面露尷尬笑容，但這次沒有再發言回應。

這是美國前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）4月份發表通俄門調查報告後，川普與普丁首次會晤。川普的言論在網路上掀起爭議，外界認為俄羅斯確實有介入2016年選舉，但川普卻遲遲沒有發表譴責。此外，俄羅斯新聞自由仍受到諸多限制，自1992年以來已經有超過30名俄國記者遭謀殺，部分意見認為川普向普丁提「假新聞」不妥當。