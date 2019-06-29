金曲・星光／男藝人珠寶超會搭　信2800萬元上身稱霸

請繼續往下閱讀...

▲信走紅毯時戴寶格麗Serpenti蛇鑽石項鍊，約11,000,000元。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

記者陳雅韻／台北報導

每回男藝人出席頒獎典禮，常戴的配件只有珠寶胸針、戒指與腕錶，但本屆金曲獎男藝人放很開，歌手信尤其是引領風騷的表率，他大膽挑戰頂級珠寶，在走紅毯與頒發最佳新人獎，連換2條寶格麗（BVLGARI）Serpenti蛇造型項鍊；而從他手中拿下最佳新人獎的ØZI，則戴卡地亞（Cartier）美洲豹珠寶展現霸氣。

▲信頒發最佳新人獎，又換戴寶格麗Serpenti頂級孔雀石鑽石長鍊。（圖／攝影中心攝、品牌提供）

信今晚走紅毯時戴寶格麗約1100萬元鑲滿美鑽的Serpenti項鍊閃爆全場，擔任頒獎人時穿GUCCI西裝，混搭Serpenti頂級孔雀石鑽石長鍊與MONETE系列頂級珊瑚古幣項鍊，讓人見識他不凡的時尚功力。

▲拿下最佳新人獎的ØZI戴卡地亞美洲豹系列項鍊顯得霸氣，920,000元。

人氣紅不讓的ØZI則是卡地亞美洲豹系列的信徒，戴上美洲豹戒指與項鍊，充滿自信；一身花俏GUCCI裝的蕭敬騰也不忘添亮點，戴BOUCHERON豹貓祖母綠鑽戒走紅毯。

▲蕭敬騰一身GUCCI服裝已夠搶眼，仍戴BOUCHERON豹貓祖母綠鑽戒添亮點，2,740,000元。

全場最受關注的男藝人言承旭，則選搭卡地亞Juste Un Clou釘子胸針與Santos De Cartier鏤空錶，呈現的風格仍是男星的安全牌穿搭。

▲言承旭別上卡地亞Juste Un Clou釘子胸針665,000元，同時戴Santos De Cartier鏤空錶825,000元。（圖／攝影中心、品牌提供）