金曲・紅毯／閃靈穿全黑襯托何韻詩亮黃長大衣，超氣勢女生也戀愛

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台灣知名重金屬搖滾樂團「閃靈」與香港歌手何韻詩以一曲《烏牛欄大護法-望天版》入圍金曲獎地30屆《年度歌曲獎》，一同於今晚走上金曲紅毯，閃靈樂團一行人以一身黑色勁裝登場，顯得穿著亮黃色超長版大衣的何韻詩更是特別搶眼！搭配她的帥氣短髮造型，整體超俐落。

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身兼多職同時是現任台北市立法委員的林昶佐Freddy，也以這首《烏牛欄大護法-望天版》入圍《 最佳作詞人獎 》，在團員一致的深色Dress code中，特別繫上金色領帶，與何韻詩的穿搭巧妙做了呼應。

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何韻詩的短髮造型十分率性，妝容很簡單主要強調眼線，讓她的眼神變的更有氣勢，並沒有特別搭配耳環、首飾，整體十分素雅，裡面穿著黑色襯衫與緊身褲，所有重點都在這件長到腳踝的BOTTEGA VENETA鮮黃色大衣，一行人站在一起，目光完全無法移開何韻詩！

而何韻詩選擇穿這套鮮黃色大衣，其實是向香港反送中活動致敬，掀起許多網友討論，紛紛表示：「真香港人」、「謝謝何韻詩」。

另外，紅毯上也有穿著繽紛色彩的「旺福樂團」，與何韻詩充滿氣勢的鮮黃不同，旺福樂團團員們分別穿了藍、綠、黃、粉的套裝，看起來活力滿滿，非常可愛。