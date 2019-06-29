波斯灣局勢再加溫！美首次在卡達部署F-22匿蹤戰機　鎖定伊朗S-300防空系統

▲F-22首次在卡達部署。（圖／翻攝自美國空軍官網）

國際中心／綜合報導

美國和伊朗關係緊張加溫，雙方皆持續在中東增兵，近期甚至首度在卡達（Qatar）部署F-22「猛禽」戰鬥機（F-22 Raptor），讓波斯灣地區瀰漫濃厚的火藥味。

美國中央空軍司令部（US Air Forces Central Command）在28日發布聲明指出，為了「捍衛美國軍隊與利益」，已經派遣數架F-22「猛禽」匿蹤戰鬥機抵達卡達的烏代德空軍基地（Al Udeid），這也是D-22首度在卡達部署，顯示美軍近期對中東局勢的關注，不過並未透露派遣幾架F-22。

根據《CNN》報導，澳洲空軍退休軍官、澳洲葛瑞菲斯亞洲研究所（Griffith Asia Institute）研究員雷頓（Peter Layton）指出，如果美國和伊朗發生戰爭，F-22的目標可能是針對德黑蘭的地對空導彈陣地，尤其是S-300防空系統，一旦破壞S-300以後，美軍其他不具備匿蹤能力的戰鬥機就能直驅而入進行後續攻擊。

美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特（Carl Schuster）認為，F-22的現身將有效嚇阻伊朗持續激化緊張情勢，代表美國希望「阻止」，而非「挑起」一些事。

日前美軍一架無人偵察機在荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）附近遭伊朗對空導彈擊落，後來又發生伊朗疑似涉入油輪爆炸事件，後來華盛頓隨即調派約2000名士兵、一個航空母艦打擊群和B-52轟炸機前往，而F-22匿蹤戰鬥機是最新加入的成員。