黑人「雷鬼頭」受到法令保障　加州維護種族特徵髮型

▲黑人獨特的髮型「雷鬼頭」。（圖／美聯社）

國際中心／綜合報導

每個人都有不同的天然髮型，有些種族更是會有代表性的頭髮樣式，如今這些「與眾不同」將不會再受到歧視了！加州議會通過了一項法案，明文禁止雇主歧視任何形式的頭髮及髮型，希望藉此達到種族和諧與文化融合的目標。今年2月時，紐約市也通過類似的法案，保護與種族、民族、文化特徵密切的天然髮型。

據CNN報導，加州議員卡萊格道夫（Sydney Kamlager-Dove）表示，這項法令的目的在於向公眾傳達黑人頭髮的獨特髮質，希望能消除在工作場合、學校、媒體，甚至軍隊裡對此種髮型所造成的誤解。洛杉磯民主黨參議員米契爾（Holly Mitchell）則表示，非裔的美國男女經常不得不忍受昂貴且痛苦的化學治療，以改變頭髮還達到社會的美容標準，而這項法案將鼓勵學校及企業制定培養政策，促進包容性和多樣性。

米契爾強調，有許多黑人員工因頭髮被剝奪就業或是晉升的機會，也聽到太多黑人孩子因他們天然的頭髮，而被認為是不守規矩或是造成他人分心的事件。就在去年，一位白人裁判強迫非裔摔角選手強森（Andrew Johnson）剪掉「雷鬼頭（又稱黑人辮），否則將宣判失去比賽資格，引起廣泛譴責。

▲非裔摔角選手強森（Andrew Johnson）被迫剪掉雷鬼頭。（影／NBC News）

如今加州通過的這項法案，旨在為這些擁有「天然髮型」的黑人，創造出一個尊重且開放的社會。今年2月，紐約市也通過類似的保護措施，禁止歧視任何形式的頭髮和髮型，以達到保護與種族、民族、文化特徵密切的天然髮型。