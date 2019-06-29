希臘天然品牌APIVITA登台　今、明兩天「1元面膜販賣機」等你玩

▲希臘純天然保養品牌APIVITA慶首店開幕，來店贈禮拿不完。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

千呼萬喚，遊希臘必買的天然保養品牌APIVITA首店進駐新光三越A11，為了展現品牌原汁原味，特別採用與希臘雅典旗艦店同步的設計店裝，同時也將真實退役的蜂箱空運來台，打造全球第一家一整面蜂箱牆面。

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▲從希蠟雅典旗艦店運來的退役蜂箱。

很多人認識APIVITA都是因為面膜，網路聲量極高。APIVITA將地中海著重均衡營養的食療法帶進保養中，嚴選希臘優質的超級食物，像是蜂蜜、甜橙、紅石榴…等自然界超強抗氧化蔬果，將天然營養食物注入面膜，構成肌膚所需營養，而且採用一次一包獨立包裝，每次使用都是最新鮮且最衛生。

▲訴求天然成分，用了很安心。

品牌目前共有共16款面膜和2款眼膜，蘊含高達99%天然成分組合，並創新以有機希臘高山茶精粹水作基底，符合不同肌膚的需要，包括清潔、保濕、抗衰老、滋養及亮白，適用於任何年齡及肌膚。

▲顆顆有獎的面膜扭蛋機，快來試試手氣。

為了慶祝首店開幕，凡於6/29(六)-6/30(日)來店，即可參加１元面膜販賣機活動，也就是只要１元就能獲得一盒正貨面膜（每日限定100名），或是當日消費不限金額就可玩一次面膜扭蛋機，內含明星面膜組，顆顆有獎。

▲為期兩天的一元面膜販賣機，不玩可惜。

▲APIVITA 蜂蜜潤澤保濕面膜，12 x 8ml，980元。

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