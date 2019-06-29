川普推特上喊話「想與金正恩在非軍事區見面」！　北韓：很有趣的提議

▲川普日前在Twitter上發出的文章引起外界關注。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普日前出席日本大阪為期2天的G20高峰會，他29日早上在Twitter上發文表示，自己在與習近平會面之後，將前往韓國，如果金正恩有看見這則文章，希望可以在非軍事區與他見個面。對此，北韓外務省第一副相崔善姬回應，「這是一個非常有趣的建議」。

川普在Twitter上喊話，希望可以在非軍事區與金正恩見個面，然後單純地握個手說聲哈囉，消息一曝光，立刻引起外界關注，認為「川金會」有譜。據《美國有線電視新聞網》（CNN）報導，崔善姬在朝中社發表聲明回應，「我們認為這是一個非常有趣的提議，但目前還沒有收到任何有關這方面的正式邀約。」

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▲川普29日在推特上發文表示，想與金正恩見個面。

據《澎湃新聞》引述CNN報導，崔善姬提到，「我個人認為，如果朝鮮與美國之間的峰會，能像川普總統所想的那樣，在軍事分界線上舉行，將會成會進一步深化兩國領導人的個人關係、雙邊關係，是一個非常有意義的契機。」

據了解，川普在2017年11月首次訪問南韓時，曾計畫與南韓總統文在寅，一同搭乘直升機訪問非軍事區，不過卻因為有濃霧、天氣欠佳而被迫取消。此外，除了川普的訪韓行程之外，美國與北韓近期的互動也釋放出一些訊號，讓外界認為「川金會」似乎已有譜。

澎湃新聞指出，今年2月的「河內會談」未達成協議，美國和北韓一度陷入一段「冷戰期」，不過就在近日，兩國的領導人再度互傳信件。此外，川普也在25日表示，自己收到金正恩傳來的生日祝福非常開心，「這是一封非常友好的信，我們的關係也非常好。」

▲金正恩日前致信跟川普說一聲「生日快樂」。

隨後，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在23日從華盛頓啟程，前往中東與亞洲之行前也提到川普給金正恩的一封信件，內容指出，「希望這能夠為我們與朝鮮展開重要的磋商提供良好的基礎」。對此，蓬佩奧更表示，「華盛頓已經做好立即與朝鮮恢復會談的準備」。