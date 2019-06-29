「頑皮女師桌下找樂子」她教室自拍AV　警搜10多支影片：無犯罪事實

▲美國德州代課女老師教室自拍AV。（圖／翻攝自youporn，同下）

記者林瑩真／綜合外電報導

美國德克薩斯州（Texas）一名高中代課女老師涉嫌在教室中自拍AV，總共多達十幾支影片，事後遭到校方解雇。不過在校方報警後，警方卻稱「找不到犯罪事實」，無法將女老師逮捕歸案。

綜合外媒報導，El Campo高中這名20多歲的英文女老師代課3個月，卻在今年5月份自拍多達十幾支的AV影片，地點包括無人的教室、教師辦公室等，內容則可以看到女老師裸露胸部，並在椅子上放上性玩具，相當不雅。

其中幾支影片標題包括「頑皮的代課老師幾乎被教師休息室抓住」、「頑皮的代課老師在教室裡使用假陽具椅子」、「頑皮的代課老師在課桌底下找樂子」等。

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▲女老師最後被校方解雇，但警方因證據不足沒有逮捕她。

此事被校方知道後，立刻報警處理。但警方調查後聲稱，AV影片中並沒有出現其他人，且拍片當下門窗緊閉，女老師也沒有完全裸露，因此「找不到犯罪事實」，沒有足夠證據可以逮捕女老師。

雖然女老師沒有因此被逮捕，但校方仍然覺得女老師的行為舉止不當，最後決定解雇這名女老師。