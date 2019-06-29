世界最長滑水道！長達1140公尺　滑下去要尖叫4分鐘

▲馬來西亞檳城ESCAPE主題公園正建造長達1140公尺的滑水道。（圖／翻攝自臉書／Escape Theme Park, Penang）

國際中心／綜合報導

夏天來了就是要到遊樂園玩水。馬來西亞檳城ESCAPE主題公園，目前正在建造長達1140公尺的滑水道，預計將會於8月開始啟用，一旦正式完工就將成為「全世界最長的滑水道」，民眾即可體驗到長達4分鐘的快速滑行。

據CNN報導，這條長達1140公尺的滑水道，從頂端滑到最尾端大約要花費4分鐘，預計將會在7月底完工，8月就會開放給遊客體驗。目前金氏紀錄的保持者，是位於美國紐澤西州主題公園的Action Park滑水道，總長為601公尺；不過Action Park是採用充氣式的設計，而ESCAPE則會使用碳纖維強化聚合物，打造出永久型的滑水道。

ESCAPE運營商Sim Leisure Group的首席執行官Sim Choo Kheng表示，打破世界紀錄絕對不是他們的本意，只是對於短暫而快速的體驗感到不滿足，所以才想建造出持續幾分鐘的遊樂設施。

這條1140公尺的水道貫穿整個叢林，在遊客體驗的4分鐘裡，不但可以享受快速滑行的快感，還可以欣賞鬱鬱蔥蔥的叢林美景。