只握5秒就放手！梅伊拒絕眼神接觸　與普丁會面全程臭臉　

▲梅伊與普丁會談一路臭臉。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

G20領導人高峰會上，除了全球矚目的川習會以外，英國首相梅伊與俄羅斯總統普丁的會面同樣引發關注，這也是兩人自2018年毒氣事件以來第一次見面。事前就曾放話絕不會與俄羅斯破冰的梅伊，果不其然全程都沒給看普丁一眼，握手不到5秒就放開，從頭到尾擺張臭臉，而普丁也只能微微的露出尷尬的笑容。

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▲英俄兩國關係尚未破冰。（圖／路透）



在會談中，梅伊向普丁表示，在俄羅斯停止所有不負責任、破壞穩定的行動，包含干預他國選舉、放出假消息之前，所有試圖重啟兩國友好關係的行動都將停止。梅伊也強調，英國完全無法接受「諾維喬克」（Novichok）事件，在英國的土地上公然殺害英國公民，是非常卑劣的行為。

2018年3月俄國前雙面間諜史克瑞帕爾（Sergei Skripal）父女在英國遭到致命神經毒「諾維喬克」（Novichok）襲擊，梅伊認為，應該是俄羅斯政府直接參與「諾維喬克」使用；若無政府授權，那麼就是俄羅斯當局失去了神經毒劑的控制權，「我們對與俄羅斯的關係保持開放態度，前提是俄國必須停止破壞國際條約，以及危害各國集體安全的活動。」