絕口不提哈紹吉！川普感謝沙國購買美軍備　大讚王儲「女權改革」

▲川普與沙國王儲穆罕默德進行會談。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普29日與沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）進行會談，現場許多記者向川普問及哈紹吉命案，但川普都拒絕回答相關問題。除此之外，川普也大讚王儲在讓沙國更開放的各種作為，「很高興可以和王儲、我的朋友見面，過去5年他為了沙國做了很多，尤其是在女權，就像是一場非常積極、正向的革命。」

請繼續往下閱讀...

▲川普感謝沙烏地阿拉伯購買美國軍備。（圖／路透）



《衛報》指出，在會談期間，川普忽略所有媒體對於哈紹吉命案的提問，反而不斷讚賞穆罕默德在沙國的開放作為，包含購買美國軍事裝備、大力推動經濟改革等。另外川普也提到，穆罕默德採取了各種行動放寬該國的社會限制，例如解除女性開車禁令等，「很高興可以和王儲、我的朋友穆罕默德見面，他在過去5年在開放沙烏地阿拉伯上做了非常多，尤其在女權部分，看著該國的轉變就像是一場正向的革命。」

美國「第一千金」兼白宮顧問伊凡卡（IvankaTrump）也在女性賦權的演講中提到，美國將與沙烏地阿拉伯在女權議題上進行合作，「包含美國在內的所有國家，都可以在女權問題上做更多，我們必須優先考慮女性的經濟權力，這也是G20的核心議題之一。」伊凡卡表示，美國希望與所有國家合作，包含下一屆領導人峰會主辦國沙烏地阿拉伯。