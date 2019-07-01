超強美妝神器！「眼影打印機」幫你實現所有色號，腮紅也可以用

編輯／Ping 圖／翻攝自IG@minkbeautyhq

各位能想像嗎？居然只要透過手機就能將周遭一切物品的顏色變成眼影！不管是路邊鮮豔的花朵，還是近期美妝達人都在嘗試的熱門新色，都可以透過「打印機」將它們印出來，是不是很新奇呢～趕快一起來看看吧。

▲自己的眼影自己印！（圖／翻攝自IG@minkbeautyhq）

美國品牌「Mink Beauty」推出這款「眼影打印機」（Mink Printer），讓各位可以隨心所欲印出自己想要的眼影色，不管是風景照、食物照、Pantone年度色，還是Youtuber 的眼影試色影片，只要你想嘗試的顏色都可以直接實現，說不定還可以從中找到你的命定色呢。

在 Instagram 查看這則貼文 Mink Beauty（@minkbeautyhq）分享的貼文 於 PDT 2019 年 6月 月 5 日 下午 12:46 張貼

這款「眼影打印機」可以打印出多達1,670 萬種顏色，粉狀質地，不只能用在眼影上，就連用於腮紅、修容以及眉粉等都很適合。雖然一台不便宜，但想想能擁有那麼多與眾不同的彩妝顏色，相信身為美妝控的你們都已經迫不及待想擁有自己的「眼影打印機」了吧！

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▲「眼影打印機」（Mink Printer）售價為US$295（NT$9,134），喜歡的話可以到官方網站上預購喔。（圖／翻攝自IG@minkbeautyhq）

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