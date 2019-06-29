神蹟？百年神木狂噴水宛如小型「瀑布」　居民全嚇傻

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有見過樹噴水的奇景嗎？位於歐洲蒙特內哥羅（Montenegro）的一個小村莊迪諾莎（Dinoša），這裡有一棵神奇的桑樹，每當大雨過後，這棵樹就會從樹幹湧出大量的水，形成「神木噴水」的奇特景觀。這種情形持續了20多年之久，附近居民都覺得神奇，不過原因被解開後，讓不少人嘖嘖稱奇。

據Odditycentral報導，當地的居民埃米爾（Emir Hakramaj）表示，這棵會噴水的桑樹已經有100年的歷史了，甚至很有可能會活到150歲。他透露，水會從樹中間的空洞湧出，這種情形也已經持續20到25年。

▲桑樹噴水已持續至少20年了。（圖／翻攝自youtube／Radio Free Europe／Radio Liberty）

照理來說水是不會從樹裡湧出，原來這裡面其實是有一個關鍵因素。這棵桑樹位於天然地下水道的上方，每當雨季來臨時，地下水就會開始氾濫，因地下水道負荷不了逐漸滿溢的水，就會向上湧出。恰巧的是，桑樹中間有一個孔洞，所以地下水就會順著「水管孔」，像瀑布一般地向外噴出。

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▲樹噴水已成當地特殊的景觀。（圖／翻攝自youtube／Radio Free Europe／Radio Liberty）

這種奇景在愛沙尼亞（Estonia）東北部的圖哈拉鎮（Tuhala）也可以看到，當地有一個著名的「女巫井」（ Witch’s Well），每春季大雨或是融雪後，圖哈拉河就會暴漲，使得位於附近的女巫井就會湧出許多水。當地的人認為，這是由於女巫用樺樹樹枝互相撞擊所引起的魔法傳說，許多人也慕名前來觀賞這種罕見的「魔法傳說」。

▲愛沙尼亞東北部的圖哈拉鎮（Tuhala）的「女巫井」（ Witch’s Well）。（圖／翻攝自Google Map）