會面G20各國領袖「批美國是壞蛋」　習近平「絕不點名罵川普」藏尷尬處境

▲習近平參加G20大阪峰會，會中多次批評美國貿易方式。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

G20大阪峰會28、29日登場，其中，「川習會」是否能緩解中美貿易戰成為外界關注焦點。不過，中國國家主席習近平把握機會，在與其他國家領袖會談時，將美國說成中美貿易戰中的壞蛋，但就是絕口不直接點名美國總統川普（Donald John Trump），似乎有意避免衝突。

綜合外媒報導，習近平在G20峰會中多次批評美國，28日早上與非洲領袖對談時，警告川普的「美國優先」政策口號是霸凌作為；接著再在數據經濟領袖會談時，希望國際建立公平市場環境及完整的全球供應鏈，暗指美國對華為的禁令；28日晚間與南韓總統文在寅會面時，則說自己反對保護主義，以及所有對中韓關係的「外部」影響。

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▲習近平向文在寅表示，反對所有中韓關係的「外部」影響。（圖／翻攝自《新華社》）

報導指出，習近平不能屈服、也不能惹火川普，因此用批評美國暗指川普的方式，顯示出他的處境維妙，尤其習近平之後還要與川普會面，因此現在只能用這些方式表達中國對美國的貿易協商方式有所不滿。

事實上，大陸媒體社論也是同樣方針，一邊指責美國是導致中美貿易停滯的兇手，卻也避免直接點名川普及美國貿易官員。如此看來，習近平在G20峰會上的言論的確符合中國的戰略。