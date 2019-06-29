川金前無壓力！川普未鬆口貿易戰協議　會利用時間談華為

▲習近平（背對者）主動上前跟川普握手。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

「川習會」預計在29日上午10點半登場，外界非常關心美國總統川普於中國國家主席習近平，能否在這次會面讓持續超過1年的中美貿易戰畫下休止符。川普在會前向白宮隨團記者表示，能否達成協議「時間會證明一切」，但會利用兩人見面的時間，和習近平討論關於華為的問題。

根據CNN報導指出，川普與習近平在28日晚間已經有過簡短對談，川普也坦承，「美國與中國的關係非常好，至於能否達成協議，時間會證明一切（time will tell）。」他也向記者強調與各國領導人建立良好關係的重要性，這是確保和平的必要條件，「若沒有好關係，就會陷入非常糟糕的戰爭或是其他問題。」

白宮的高級官員也向CNN表示，總統對於目前的情況與結果都相當滿意，「自前次磋商以來，總統有機會看見中方的立場，對他來說是個保持關係的機會，他對於談判結果沒有任何壓力。」

川普會談前表示，他期待雙方會談能有所成果，但如果這次無法達成協議，不排除會對所有輸美的中國商品加徵關稅，他也強調，從未向對方承諾會延遲加徵關稅。中國外交部則對此表示，雙方團隊已經保持密切聯繫，一切消息會等到川習會後再公布。