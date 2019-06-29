影／360度遊樂機「半空中腰折」　19歲女魂斷遊樂園…友人全錄嚇傻

▲遊客搭乘遊樂設施墜毀瞬間。（圖／翻攝自YouTube「Misha qoraqamish」）

記者張靖榕／綜合外電報導

中亞國家烏茲別克（Uzbekistan）一處遊樂園傳出恐怖意外，一座360度極限旋轉的遊樂設施正在運轉時，中軸突然攔腰折斷，隨著遊客乘坐的一端墜地發出巨響。烏茲別克官方證實，一名19歲的女孩身亡，已由親人指認。

綜合外電報導，意外發生在該國東部吉扎克市（Jizzakh）的主題公園伊堤洛爾（Istiklol park）。影片中，遊樂園一如往常充滿笑聲與音樂，遊客們坐在一座360度極限旋轉的遊樂設施一端，再如鐘擺擺動般，從這頭盪到另一頭，甚至能夠大轉一圈。但就在遊客們從底部盪到半空中時，該設施的中軸中段突然崩裂，導致設施墜毀，原本充斥的歡笑聲頓時變調成了駭人的尖叫聲。

根據當地媒體報導，烏茲別克官方已經證實，一名19歲女遊客在設施墜毀後死亡，也已經被家屬指認。但官方並未透露其他遊客的情況，也沒有提到遊樂設施發生意外的原因。

▼一旁錄影的女遊客嚇得尖叫。（圖／翻攝自YouTube「Misha qoraqamish 」）

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