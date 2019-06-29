川習會上午登場「聚焦中美貿易戰」　川普預期有成效：中國有機會做些事

▲川普認為，中國還有機會做些事，來緩解中美貿易戰。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

G20大阪峰會在28日開幕，其中，中美貿易戰是否能因此緩解，全看29日上午登場的「川習會」。對此，美國總統川普（Donald John Trump）對於是否暫時不對中國實施新關稅表示，「中國還有機會做些事」，似乎認為川習會將有相當成效。

綜合外媒報導，日本首相安倍晉三發表「大阪框架（Osaka Track）」宣言，其中提到貿易限制對各國都沒有好處，應該要實現雙贏機會。

中國國家主席習近平隨後發言稱願意積極參與國際合作，保持市場開放；川普則在習近平發言後表示，美國以市場為基礎，尋求開放、公平的數位經濟，且要確保5G網路安全性。

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▲習近平對於中美貿易戰休戰有3大條件。（圖／路透）

一名北京官員透露，習近平對於中美貿易戰休戰有3大條件，包括美國解除華為禁令、取消對中國所有懲罰性關稅，並放棄要求中國採購更多美國出口產品。

對於是否休戰，以及暫時不對中國實施新關稅，川普否認「我沒有許過承諾」，但他認為中國還有機會做些事，相信川習會會是有成效的會面。