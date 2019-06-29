川金會有譜？川普要金正恩看推特：想在板門店「握手說哈囉」

▲川普不斷強調與金正恩友好關係。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

大阪G20高峰會邁入第二天，美國總統川普29日早上在推特表示，如果北韓領導人金正恩願意，他可以在板門店非軍事區（DMZ）迎接他。不過，川普在出發日本前，就曾公開表示此行不會與金正恩見面，會改採別種方式對話，看來川普在推特上所說「我們可以互相握手並說聲哈囉」，就是面對面座談的另一種對話方式。

川普在推特上表示，「在一些重要會議後，包含我和中國國家主席習近平會面後，我將從日本飛往南韓（與南韓總統文在寅），如果金正恩可以看到這則貼文，我希望可以在非軍事區與他見個面，單純握個手說聲哈囉（？）！」另外，他也在記者會中透露，他正在「試探」金正恩，希望能夠藉此提升他們兩個的友誼，「畢竟金正恩送我一張非常漂亮的生日卡片。」

儘管前次川金會談判破局，但仍不減川普對於北韓問題的信心，這段期間內川普不斷對外表示他與金正恩的良好關係，包含彼此的信件交流等。川普認為，就算不和金正恩見面，也能在兩國的外交關係上取得成果。他也向記者表示，「坦白說，如果不是我當總統，北韓早就開戰了。」

日前青瓦台發言人高旼廷表示，29日川普大阪G20高峰會結束後，會啟程前往南韓進行為期2天的訪問，並在30日與南韓總統文在寅舉行會談，預計針對朝鮮半島無核化、鞏固韓美同盟等議題進行深入討論。南韓官員則證實，正在考慮川普利用此行參觀板門店非軍事區（DMZ）的可能性。

▼板門店非軍事區（DMZ）。（圖／路透）



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