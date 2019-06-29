亂擠小痘痘...腫大如高爾夫球！醫一檢查竟是罹患皮膚癌

▲痘痘千萬別亂擠。（圖／記者李佳蓉攝）

國際中心／綜合報導

每當臉上長出痘痘，很多人通常都會選擇用手擠掉，但是這個舉動很有可能會讓痘痘變的更嚴重。澳洲1名男子穆爾雷（James Murray）的額頭上就長了一顆很小的痘痘，他試圖用手擠和用鹽水進行消毒，卻沒想到不但沒讓痘痘消失，還腫成像高爾夫球一樣大，而且被檢查出是皮膚腫瘤！

據Mirror報導，來自澳洲昆士蘭州馬庫拉（Marcoola）的52歲穆爾雷，日前發現額頭上長了一顆小小的痘痘，他嘗試用手去擠掉這擾人的「小東西」，卻沒有成功，於是他又用鹽水來消毒，結果事情變得越來越嚴重。穆爾雷表示，他曾用雙手不斷彈那顆巨大的痘痘，使得表面也結了一層厚厚的黑痂，但始終無法消除，沒想到6週後竟然變成和高爾夫球一樣大的腫塊，非常嚇人。

請繼續往下閱讀...

▲6週後竟然變成和高爾夫球一樣大。（圖／取自免費圖庫pixabay）

儘管穆爾雷幽默的將那顆「高爾夫球痘」取名為「佛萊迪」（Freddie），但還是趕到當地的大學醫院求助。經醫生檢查後發現，那顆巨痘原來是一種「鱗狀細胞癌」（SCC），是第二名最常見的皮膚癌，由於皮膚外層細胞異常的生長所致。進行了2次複雜的手術後，終於將恐怖的腫瘤去除掉。

對此穆爾雷表示，雖然在臉上留下了傷疤，但還是很高興能擺脫它。醫生也表示，希望藉由穆爾雷的故事來提醒大家，一定要定期進行皮膚檢查，以免再發生這種情形。