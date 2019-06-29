假新聞！俄男「被熊綁架」1個月變喪屍　獨立調查真相曝光

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記者張靖榕／綜合外電報導

日前傳出一名俄羅斯圖瓦共和國（Tuva）男子被大棕熊「挾持」當作食物，長達一個月的時間才被獵人救出，在網路上引起眾多討論。不過沒多久，圖瓦政府及俄媒都指出，這應該又是另一起假新聞，目前雖然無法確認事件真相，但政府部門並沒有相關紀錄，影片中的疑點也讓真實性下降。

先前英國《每日郵報》及俄國《西伯利亞時報》都報導，一群獵人上山打獵，驚見一頭棕熊旁邊躺著像人類屍體的東西，滿臉泥土、血塊，全身瘦得只剩下皮包骨，看起來就跟木乃伊一樣。報導指出，該名劫後餘生的男子亞力山大（Alexander）失蹤已經超過一個月，因為背部被棕熊打斷，只能留在原地等死。

▲「俄羅斯男被熊綁架」已證實是不實報導，他可能根本沒遇到過熊，但實際真相除了該名男子沒人知道。（圖／翻攝自siberiantimes）

當時媒體報導，亞力山大只記得自己的名字，姓氏和年紀都說不出來；俄羅斯科學研究院專家也證明棕熊確實有把獵物埋起來，存放到幾天或幾週後再吃的習慣。

然而根據《太陽報》（The Sun）報導，事發至今，圖瓦的每一家醫院都表示並未接到這名患者，圖瓦衛生部發言人也說，「政府沒有紀錄，事件可能是發生在國外」。一組獨立調查團指出影片不合理的地方，當中女人說的並非圖瓦語，而是哈薩克語，而且拍攝地點應該不是在俄羅斯，而是鄰國哈薩克（Kazakhstan）；另外，一支哈薩克搜救隊伍也表示，影片中的男子被送往的是一間該國的醫院。

假新聞的消息傳出後，最初報導此事的莫斯科記者堅持，自己的消息來源是正確的，他同時也祭出獎金給能夠指認影片中男子的人。隨著獨立調查團深入追蹤，他們將範圍縮小到哈薩克的阿克托比市（Aktobe），「最後我們發現那名男子來自我們的城市，他正在醫院接受治療而且逐漸康復中，病得不輕，但醫生們說會治好他。當然，到底他為什麼會變成這樣，我們恐怕一輩子也不會知道了。」