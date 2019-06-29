剛果東南部礦場坍塌　至少43名非法礦工死亡

▲剛果民主共和國柯威齊（Kolwezi）一處礦場，非法礦工們產出的鈷佔世界產量一半。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

剛果民主共和國（Congo）東南部一處銅礦場發生坍塌意外，造成至少43名非法礦工死亡。當地官員指出坍塌原因，「老舊的設施損壞了，才導致這場大崩塌。」

綜合外電報導，發生意外的礦場在柯威齊（Kolwezi），由瑞士企業嘉能可（Glencore）擁有75%股權的Kamoto銅業公司（Kamoto Copper Company）所經營。該礦場28日有兩處坑道坍塌。

嘉能可最初評估礦災死亡人數為19人，但聲明「可能還有未經證實的死亡人數」。根據「Actualite.cd」新聞網報導，剛果盧亞拉巴（Lualaba）省長幕耶（Richard Muyej）指出，「剛果國家警察最新報告顯示有43人喪生」，「該處礦場非常脆弱敏感，風險很高。」

在礦場邊緣進行手工採礦一直是非洲的一大問題，許多未經專業訓練的礦工對危安並不是太重視，因而剛果每年發生的礦災都會奪走數十條人命。剛果南部有數以千計的非法礦工，挖掘出的鈷產量佔世界產量一半以上，而鈷是電動車電池的重要元素。