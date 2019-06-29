反對川普單邊制裁…英媒爆「中國繼續買伊朗石油」　美宣告：一律制裁

▲美國伊朗事務特別代表宣告，任何國家進口伊朗石油一律宣告。圖中油輪與本文無關。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國媒體27日報導，中國無視美國的制裁令，仍持續從伊朗進口石油，本月20日就有一艘隸屬伊朗石油公司的油輪抵達青島卸油，引來外界關注。中國外交部軍控司司長傅聰隨後表示，中國反對單方面制裁；美國伊朗事務特別代表胡克（Brian Hook）則說，美國會對任何進口伊朗石油的國家祭出制裁。

根據《金融時報》（FT）先前引述油輪追蹤網站消息稱，在川普政府於5月初取消對制裁伊朗石油進口的豁免後，一艘隸屬伊朗石油公司的油輪5月28日在伊朗哈爾克島（Kharg Island）裝油，並於6月20日抵達中國膠州灣。報導指出，這艘油輪大約可裝載100萬桶原油。

中國外交部軍控司司長傅聰28日出席伊朗核子協議相關會談後，被問到中國是否不理會美國的制裁禁令，繼續進口伊朗石油時表示，中國反對美國單方面實施制裁，不接受美國的零購油政策。

美國伊朗事務特別代表胡克同日被問及伊朗出售原油一事時說，美國會對任何進口伊朗原油的國家祭出制裁，沒有任何豁免機制。

伊朗上周在波斯灣擊落一架美軍無人偵察機，美國總統川普隨即宣布實施另一波前所未有制裁，矛頭指向伊朗最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）和其他伊朗領導高層，進一步對伊朗施壓。

波斯灣局勢議題也是正在舉行的二十國集團（G20）峰會上一大重要議題。聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）重申伊朗協議對國際穩定的重要性，歐盟也關注伊朗可能不遵守反核協議一事。中國國家主席習近平呼籲各方克制冷靜，美國總統川普則稱，並不急於解決問題。