專家說紅毯／紅毯四美是她們！　李千那靠美腿挺進第一美　　

記者張妤瑄／台北報導 圖／攝影中心

第30屆金曲獎星光大道甫於傍晚4點50分正式開始，本屆金曲《ET FASHION》邀請台灣設計師吳日云與造型師Judy擔任金曲紅毯評審，兩人選出本屆紅毯四美為：李千那、鄧紫棋、艾怡良、黃路梓茵（Lulu）。

第一美：李千那穿Galvan London訂製禮服配JIMMY CHOO高跟鞋，珠寶為BOUCHERON。

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吳日云表示：「李千那禮服很襯膚色，剪裁非常漂亮，且頭髮的裝飾有用心搭配到禮服。」但他認為李千那走紅毯的時候稍嫌沒有自信，會導致這套Galvan London軟料禮服在她骨感的身材上更加寬大，看起來有一點點沒精神。

第二美：鄧紫棋穿Vivienne Tam黑色皮革拼接禮服，搭配BOUCHERON珠寶，很有個性美。

Judy讚鄧紫棋「完美呈現女力」的感覺，獨樹一格的禮服選擇挑得很好，並配合乾淨俐落的髮型，整體「駕馭得非常好」。

第三美：艾怡良穿烏克蘭訂製服品牌Crystal Design，深V又露美背，搭配的總價約250萬的Hearts On Fire珠寶，渾身閃亮。

吳日云認為艾怡良今天的造型就是「一貫的性感」，選擇亮光布料、拖長裙襬，是今天女藝人比較少的隆重選擇，是大器又相當尊重典禮的一套服裝。

第四美：黃路梓茵穿Vivienne Westwood禮服搭配JIMMY CHOO高跟鞋，並配戴伯爵（Piaget）珠寶，全身行頭約為2,000萬元。

Judy相當讚賞Lulu的選擇，「像內衣外穿，但很少人敢穿出這種內衣感，配合乾淨頭髮，駕馭得滿好！」吳日云則說這套很符合Lulu的性格，「馬甲衣服很有線條感，是很大膽的選擇」，顏色上是Pantone年度色青苔綠，而且粉紅撞色細節搭配得很好。