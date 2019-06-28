法國飆破44.3度新紀錄！歐洲6月熱浪狂襲1死　高溫還在上升中

▲歐洲熱浪報到，義大利米蘭一名女子在廣場戲水消暑。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

歐洲部分國家本周遭今年夏季首波熱浪襲擊，法國南部27日就已經出現攝氏41.3度高溫，28日更測得44.3度，刷新高溫新紀錄。這波熱浪同時也影響西班牙、德國、波蘭、捷克等國；西班牙一名17歲少年在農場工作時，因暑氣而暈眩、痙攣，隨後宣告不治。

綜合外媒報導，西歐和中歐大部分地區，氣溫已經連續多日攝氏38度左右徘徊，其中，熱浪影響最嚴重的地方集中在法國和西班牙。在法國南部城鎮卡龐特拉（Carpentras），27日出現攝氏41.3度高溫，是法國有紀錄以來，首次在6月出現超過41度的氣溫。

28日暑氣更加猛烈，當地時間13時48分，卡龐特拉甚至測得攝氏44.3度的新高，打破2003年熱浪的44.1度紀錄，且溫度還在攀升中。法國氣象部門已經針對南部四個省發布前所未見的高溫紅色警報，另針對大部分人口集中城市發布橘色警告，包括大巴黎地區。

熱浪席捲歐洲大陸大部分國家，除了法國之外，在德國、波蘭和捷克等國均測得高溫新紀錄，使今年6月成為有史以來最熱的6月。西班牙加泰隆尼亞也發生20年來最嚴重森林大火，有8個省分預報將出現42度以上高溫。義大利當局同樣對16個城市發布熱浪警報。

歐洲各地已經有許多起疑似熱死的案例。其中在西班牙南部哥多華（Córdoba），一名17歲少年在農場工作時，為了消暑跳入游泳池中，沒想到離開泳池後突然全身抽搐，送醫後宣告不治，是西班牙官方認定今年第一例熱死的案例。此外，在西班牙北部城市瓦拉多利德（Valladolid），也有一名80歲老翁疑似因天氣太熱，猝死在街頭。

法國雖然還沒有人直接因為熱浪而死亡，但最近一周內已經有4人戲水消暑時不慎溺斃身亡，另外還有一名6歲男童，被旁人擅自打開的消防栓高壓水柱衝擊胸口造成心臟驟停，所幸送醫後撿回一命。法國總理宣布，為了預防熱浪造成中暑，已經關閉4000多所小學。