開架版青春露新推無油清爽版！神奇精華水一瓶3用　上妝更服貼



▲su:m37° 甦秘青春奇蹟活酵肌秘露、巴黎萊雅積雪草修護奇蹟露都是精華水代表。(圖／品牌提供)

記者張毓容／台北報導

保養品的種類越來越多，除了大家熟知的基本三寶：化妝水、精華和乳液／乳霜外，現在還有一種像精華又像化妝水的「精華水」也很夯，和精華液一樣含有高濃度保養成分，但質地較清爽不濃稠，像是化妝水般好流動的露狀，因此也被稱為「液態精華」，像是從2017年推出就好評不斷、還被封為「開架版青春露」的巴黎萊雅活力緊緻積雪草修護奇蹟露就是代表之一。

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▲巴黎萊雅 積雪草晶透青春露，130ml，NT$790。（圖／品牌提供）

巴黎萊雅活力緊緻積雪草修護奇蹟露不只是PTT、DCARD上網友好評推薦的常客，更曾創下亞洲年度銷售超過100萬瓶的驚人紀錄。今年夏天，巴黎萊雅特別推出質地更清爽且無油的「積雪草晶透青春露」，同樣蘊含92%高濃度積雪草精萃，可修護肌底，讓肌膚呈現彈潤透亮的澎潤感，另外還採用接近健康肌膚的pH5.1弱酸性專利親膚配方及無油清爽成分，可促進角質代謝更新、調理健康肌膚，且輕輕抹上就能快速吸收，各種膚質都適用，就算是炎熱的夏天使用也沒有黏膩感。

而針對這種蘊含高保養成分的水狀精華，使用上要像精華液般直接用手塗抹還是像化妝水使用化妝棉沾取？巴黎萊雅教育訓練講師Judy建議，直接用手更好！Judy老師提到，許多人習慣使用化妝棉沾取精華液，但這樣容易讓化妝棉吸收過多的精華液造成浪費，建議直接將積雪草晶透青春露倒於手心，輕拍於臉上肌膚，並藉由手心的溫度，使積雪草晶透青春露可以更速迅地滲透進肌膚底層、讓肌膚完整吸收積雪草晶透青春露的精華成份。



▲妝前濕敷精華水可以幫助後續。（圖／翻攝IG@3ce_official）



另外，除了直接輕拍，在肌膚較不穩定時或是準備上妝前，建議可用化妝棉沾取積雪草晶透青春露直接進行濕敷，可幫助快速且溫和代謝多餘的肌膚角質，使修護精華滲透進肌膚裡，達到穩定肌膚、快速修復的效果，使肌膚更透亮、妝容更服貼。



▲DR.WU 玻尿酸保濕精華化妝水，150ml，NT$800。（圖／品牌提供）



DR.WU最為知名的玻尿酸保濕系列，除了大家所熟知的保濕精華液，熱銷百萬瓶的經典「玻尿酸保濕精華化妝水」也換裝新登場，首創類精華質地，迅速滲透、超級水感，引導後續保養精華層層滲入；添加植物性類分子酊，提升肌膚飽水度，完美打造水潤肌質。

▲東森自然美 青春修護精華露，100ml，NT$2,400。（圖／品牌提供）



東森自然美青春修護精華露含有甘草、洋甘菊、天然鎖水磁石等多種精華，可加強修護肌膚的酸性保護膜，促進皮膚自然防禦功能正常，迅速恢復肌膚的穩定。

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