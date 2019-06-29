日本女生瘋奇異果減肥　專家：晚上12點吃14天輕鬆甩去腰內肉

▲日本專家傳授奇異果瘦腰術。（圖／翻攝自IG/aoi186、unsplash）

編輯/ Amber

奇異果擁有豐富膳食纖維，本來就是瘦身好物，最近日本又吹起了一股減肥風，據說一顆奇異果搭配一杯水就能讓小腹變平坦，真的有那麼神？一起看下去。

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▲奇異果營養價值高，熱量卻很低。（圖／Pixabay）

日本瘦身專家表示，晚上12點時吃奇異果效果最佳，因為那時正是腸胃消化活動的黃金時間，讓奇異果發揮到最大功效。原來奇異果含有蛋白水解酶，能消化蛋白質及肉類，當中的膳食纖維更能改善便秘。同時還可以促進全身血液循環，身體代謝得快，瘦身速度當然就超過預期。

▲溫水效果會比冷水好。（圖／unsplash）

既然奇異果好處那麼多，為何還需要搭配一杯水呢？因為水能活化奇異果的酵素，更能幫助消化功能的運作，值得注意的是酵素大多是在常溫時活性最強，所以奇異果記得不要冰，必須吃常溫，搭配溫水食用最好。

▲奇異果有很好的抗氧化效果。（圖／Pixabay）

曾入選為抗癌水果的奇異果，它的好處當然不僅是瘦身，它富含維生素C、E、多酚和膳食纖維，能有效預防心血管疾病，單就維生素C的含量來說，美國農業部（USDA）數據顯示，奇異果所含維生素C是檸檬的3倍、柑橘的3.5倍，更是蘋果的12倍左右。簡單來說，一顆奇異果的維他命C就足夠一天所需。

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