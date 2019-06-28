20天後才公布消息！　英國除役核反應堆驚傳「輻射外洩」

▲位於英國蘇格蘭北端的的杜恩雷核設施。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國蘇格蘭高地杜恩雷（Dounreay）一處已經關閉的核子反應設施，今年6月7日發生核輻射外洩事件，但廠方卻拖了20天才對外公開消息，引來批評。核電廠主管人員將輻射外洩原因歸咎於人為疏失，並聲稱僅有微量輻射外洩，不至於對大眾產生危害。

根據蘇格蘭媒體《新聞和雜誌》（The Press and Journal）報導，7日一名員工準備離開核燃料再處理循環區時，輻射外洩警報聲突然大作。廠方仔細檢查，在廠內發現數個遭輻射污染的「熱點」，並將所有人員撤離出廠外。

核設施主管摩爾（Martin Moore）表示，當時外洩的情況「很不顯著」，內部調查發現輻射外洩應該歸咎於人為疏失，廠方已經清理了輻射外洩區，並不會影響到公眾安全。廠方在核輻射外洩第一時間曾通知英國政府能源主管單位，但直到27日才對外發布消息。

杜恩雷核設施是一處實驗性核電廠，其核反應爐已經於1994年停機，但目前仍有人員駐守，主要進行善後清除工作，預計於2036年完全拆除設施，成本花費約29億英鎊（約新台幣1144億元）。